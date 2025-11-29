Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël des artisans et des artistes Pranzac

Noël des artisans et des artistes Pranzac samedi 29 novembre 2025.

Noël des artisans et des artistes

Salle des fêtes Pranzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Quatrième édition du marché de Noël de l’association Les Secrets de Pranzac.
  .

Salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 24 22 61  secrets.de.pranzac@gmail.com

English :

Les Secrets de Pranzac association holds its fourth Christmas market.

German :

Vierte Ausgabe des Weihnachtsmarkts des Vereins Les Secrets de Pranzac.

Italiano :

L’associazione Secrets de Pranzac organizza il suo quarto mercatino di Natale.

Espanol :

La asociación Secrets de Pranzac celebra su cuarto mercado navideño.

L’événement Noël des artisans et des artistes Pranzac a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord