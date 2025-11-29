Noël des artisans et des artistes Pranzac
Noël des artisans et des artistes Pranzac samedi 29 novembre 2025.
Noël des artisans et des artistes
Salle des fêtes Pranzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Quatrième édition du marché de Noël de l’association Les Secrets de Pranzac.
.
Salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 24 22 61 secrets.de.pranzac@gmail.com
English :
Les Secrets de Pranzac association holds its fourth Christmas market.
German :
Vierte Ausgabe des Weihnachtsmarkts des Vereins Les Secrets de Pranzac.
Italiano :
L’associazione Secrets de Pranzac organizza il suo quarto mercatino di Natale.
Espanol :
La asociación Secrets de Pranzac celebra su cuarto mercado navideño.
L’événement Noël des artisans et des artistes Pranzac a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord