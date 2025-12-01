Noël des artiste au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Noël des artiste au Patio des Arts

11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-13 2025-12-20

Ces artistes vous proposeront des œuvres variées ne dépassant pas 150€. Ainsi, en cette période de fête vous pourrez vous faire plaisir ou offrir à un proche, parent ou ami, une œuvre d’art originale.

Un vin chaud vous sera servi lors de votre visite. .

English:

These artists will offer you a variety of works not exceeding 150?

