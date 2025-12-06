Noël des associations Place Saint-Nicolas Coutances
Noël des associations
Place Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances Manche
Les associations coutançaises vous donnent rendez-vous pour découvrir des idées cadeaux qui permettront de financer des projets humanitaires, caritatifs. Entrée libre et gratuite.
Samedi 6 et dimanche 7 décembre.
Espace et place Saint-Nicolas. .
Place Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 58
