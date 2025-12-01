NOËL DES ASSOCIATIONS

Place de l’Obélisque Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 07:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Samedi 13 décembre, la place de l’Obélisque se transforme en véritable cœur battant de la vie associative de Port-Vendres avec le Noël des associations .

Au programme

• Découverte des stands associatifs

• Échanges, rencontres et belles surprises

• Une ambiance de marché animée et solidaire

• L’esprit de Noël au coin de chaque stand

C’est gratuit, ouvert à tous.

Place de l’Obélisque Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99

English :

On Saturday December 13, the Place de l’Obélisque is transformed into the beating heart of Port-Vendres? associative life with the Noël des associations .

On the program:

? Discovery of association stands

? Exchanges, meetings and surprises

? A lively, supportive market atmosphere

? Christmas spirit at every stall

It’s free and open to all.

L’événement NOËL DES ASSOCIATIONS Port-Vendres a été mis à jour le 2025-12-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE