Place de l’Obélisque Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-13 07:00:00
fin : 2025-12-13 13:00:00
2025-12-13
Samedi 13 décembre, la place de l’Obélisque se transforme en véritable cœur battant de la vie associative de Port-Vendres avec le Noël des associations .
Au programme
• Découverte des stands associatifs
• Échanges, rencontres et belles surprises
• Une ambiance de marché animée et solidaire
• L’esprit de Noël au coin de chaque stand
C’est gratuit, ouvert à tous.
Place de l’Obélisque Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 60 99
English :
On Saturday December 13, the Place de l’Obélisque is transformed into the beating heart of Port-Vendres? associative life with the Noël des associations .
On the program:
? Discovery of association stands
? Exchanges, meetings and surprises
? A lively, supportive market atmosphere
? Christmas spirit at every stall
It’s free and open to all.
L’événement NOËL DES ASSOCIATIONS Port-Vendres a été mis à jour le 2025-12-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE