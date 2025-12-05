Noël des créateurs Ferrières-en-Gâtinais
Noël des créateurs Ferrières-en-Gâtinais vendredi 5 décembre 2025.
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Gratuit
Début : Vendredi 2025-12-05 10:00:00
fin : 2025-12-05 12:00:00
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-19
Venez trouver des idées cadeaux originaux et artisanaux à la Maison des métiers d’art à Ferrières pendant l’exposition-vente ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr
English :
Designers’ Christmas
