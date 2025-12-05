Noël des créateurs

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-05 12:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-19

Noël des créateurs

Venez trouver des idées cadeaux originaux et artisanaux à la Maison des métiers d’art à Ferrières pendant l’exposition-vente ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr

English :

Designers’ Christmas

