Noël des enfants à la Maison des Artistes Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-01-03 18:30:00
2025-12-20
Pendant les fêtes, la Maison des Artistes se transforme en véritable cocon magique pour petits et grands !
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
English :
During the festive season, the Maison des Artistes is transformed into a magical cocoon for young and old alike!
