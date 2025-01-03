Noël des enfants à la Maison des Artistes Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants à la Maison des Artistes

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-01-03 18:30:00

2025-12-20

Pendant les fêtes, la Maison des Artistes se transforme en véritable cocon magique pour petits et grands !

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

During the festive season, the Maison des Artistes is transformed into a magical cocoon for young and old alike!

