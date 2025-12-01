Noël des enfants à la Maison des Artistes Contes givrés Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants à la Maison des Artistes Contes givrés

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-31 17:30:00

fin : 2025-12-31 18:30:00

2025-12-31

Dans la neige qui craque et qui crisse, entre les flocons duveteux, quelques oiseaux chantent encore.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English :

In the crackling, crunching snow, between the fluffy flakes, a few birds are still singing.

