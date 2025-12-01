Noël des enfants à la Maison des Artistes Contes givrés Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Noël des enfants à la Maison des Artistes Contes givrés
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-31 17:30:00
fin : 2025-12-31 18:30:00
2025-12-31
Dans la neige qui craque et qui crisse, entre les flocons duveteux, quelques oiseaux chantent encore.
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
In the crackling, crunching snow, between the fluffy flakes, a few birds are still singing.
