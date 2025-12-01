Noël des enfants à la Maison des Artistes Jeux en bois Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Noël des enfants à la Maison des Artistes Jeux en bois Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc lundi 29 décembre 2025.
Noël des enfants à la Maison des Artistes Jeux en bois
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29 18:30:00
Date(s) :
2025-12-29
Grands jeux de société en bois avec Terre de Jeux.
.
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com
English :
Large wooden board games with Terre de Jeux.
L’événement Noël des enfants à la Maison des Artistes Jeux en bois Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc