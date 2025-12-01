Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Bar à histoires Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Bar à histoires

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-25 17:30:00

fin : 2025-12-25 18:30:00

2025-12-25

Dans ce Bar à Histoires, on ne sert ni chocolat chaud ni limonade ici, on sert des récits.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This Story Bar doesn’t serve hot chocolate or lemonade: it serves stories.

