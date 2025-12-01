Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Bar à histoires Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-30 17:30:00
fin : 2025-12-30 18:30:00
2025-12-30
Dans ce Bar à Histoires, on ne sert ni chocolat chaud ni limonade ici, on sert des récits.
English :
This Story Bar doesn’t serve hot chocolate or lemonade: it serves stories.
