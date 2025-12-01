Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Petit Bal pour tous avec Chap’s Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Petit Bal pour tous avec Chap’s

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 18:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Petit bal à destination du jeune public et des 2 générations qui le précèdent, les parents et les grands-parents, donc… L’idée est simple tout le monde danse, ensemble !

.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English :

A little ball for young audiences and the 2 generations that precede them parents and grandparents? The idea is simple: everyone dances, together!

L’événement Noël des enfants à la Maison des Artistes Le Petit Bal pour tous avec Chap’s Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc