Noël des enfants à l’Hôtel de Ville Place Saint-Pierre Le Mans

Noël des enfants à l’Hôtel de Ville

Place Saint-Pierre Hôtel de Ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Au programme Arrivée de Saint-Nicolas à 15h15 (plusieurs passages prévue dans l’après-midi). Passages du trio jazz New Orléans les Bavagonds tout au long de l’après-midi. Un magicien close-up animera l’espace une bonne partie de l’après-midi.

Atelier maquillage avec Sarthe animations 72. Atelier coloriages et jeux de société avec le conseil de quartier Cœur de ville. Atelier création de sculptures de ballons avec Magiksam. Présence du foodtruck crêpes et galette 72. Gratuit .

Place Saint-Pierre Hôtel de Ville Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Noël des enfants à l’Hôtel de Ville Le Mans a été mis à jour le 2025-12-02 par CDT72