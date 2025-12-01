Noël des enfants

Arreau Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Noël des enfants sous la halle de la mairie à Arreau

Animations gratuites à patir de 14h30

Jeux gonflables

15h30 spectacle Rudy, le petit renne de Noël par le groupe M’Orphée

16h15 arrivée du Père Noël

17h30 départ du Père Noël en traineau à chiens guidés par Paul Le repaire des huskys

Vente de crêpes

ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Children’s Christmas under the town hall in Arreau

Free entertainment from 2.30pm

Inflatable games

3.30pm Rudy, the little Christmas reindeer show by the M’Orphée group

4.15pm arrival of Santa Claus

5:30 pm departure of Santa Claus in a dog sled guided by Paul Le repaire des huskys

Pancake sale

