Noël des enfants Arreau
Noël des enfants Arreau lundi 22 décembre 2025.
Noël des enfants
ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Noël des enfants sous la halle de la mairie à Arreau
Animations gratuites à patir de 14h30
Jeux gonflables
15h30 spectacle Rudy, le petit renne de Noël par le groupe M’Orphée
16h15 arrivée du Père Noël
17h30 départ du Père Noël en traineau à chiens guidés par Paul Le repaire des huskys
Vente de crêpes
ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
English :
Children’s Christmas under the town hall in Arreau
Free entertainment from 2.30pm
Inflatable games
3.30pm Rudy, the little Christmas reindeer show by the M’Orphée group
4.15pm arrival of Santa Claus
5:30 pm departure of Santa Claus in a dog sled guided by Paul Le repaire des huskys
Pancake sale
