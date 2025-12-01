Noël des enfants salle polyvalente Auzon

Noël des enfants

salle polyvalente 6 route Pré Long Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Noël des enfants organisé par le Bien-Être auzonnais

.

salle polyvalente 6 route Pré Long Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 54 13 06 bienetreauzonnais43@gmail.com

English :

Children’s Christmas organized by Bien-Être auzonnais

L’événement Noël des enfants Auzon a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne