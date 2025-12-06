Noël des enfants

Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer au Noël des enfants ! Rendez-vous au centre-ville surprise, goûter et spectacle vous attendent ! .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 87 70

English : Noël des enfants

L’événement Noël des enfants Chablis a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois