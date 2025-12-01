Noël des enfants Salle communale Fontaine-la-Gaillarde

Noël des enfants

Salle communale 3 Bis Rue Gaston Corgibet Fontaine-la-Gaillarde Yonne

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Sculpture sur ballons, maquillages, jeux, goûter, friandises, photo avec le Père Noël.

Sur inscription, jusqu’à 10 ans. .

