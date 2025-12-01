Noël des enfants Salle communale Fontaine-la-Gaillarde
Noël des enfants Salle communale Fontaine-la-Gaillarde dimanche 14 décembre 2025.
Noël des enfants
Salle communale 3 Bis Rue Gaston Corgibet Fontaine-la-Gaillarde Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Programme
Sculpture sur ballons, maquillages, jeux, goûter, friandises, photo avec le Père Noël.
Sur inscription, jusqu’à 10 ans. .
Salle communale 3 Bis Rue Gaston Corgibet Fontaine-la-Gaillarde 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 83 00
English : Noël des enfants
German : Noël des enfants
Italiano :
Espanol :
L’événement Noël des enfants Fontaine-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sens et Sénonais