Noël des enfants

La Selle-sur-le-Bied Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Comité des fêtes de la Selle-sur-le-Bied organise le Noël des enfants. Le Père Noël sera présent et les enfants munis de leur invitation se verront offrir un goûter et une carte cadeau !

La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 30 02

English :

The Comité des fêtes de la Selle-sur-le-Bied is organizing a children’s Christmas. Santa Claus will be present, and children with an invitation will receive a snack and a gift card!

German :

Das Festkomitee von La Selle-sur-le-Bied organisiert das Weihnachtsfest der Kinder. Der Weihnachtsmann wird anwesend sein und die Kinder mit einer Einladung erhalten einen Snack und eine Geschenkkarte!

Italiano :

Il Comité des fêtes de la Selle-sur-le-Bied organizza una festa di Natale per bambini. Babbo Natale sarà presente e i bambini invitati riceveranno una merenda e una carta regalo!

Espanol :

El Comité des fêtes de la Selle-sur-le-Bied organiza una fiesta infantil de Navidad. Papá Noel estará presente, y los niños con invitación recibirán una merienda y una tarjeta regalo

