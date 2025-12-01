Noël des enfants La Soupe de Noël Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants La Soupe de Noël

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-21 17:30:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-21

Conte pour tous.

English :

Tales for all.

