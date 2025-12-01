Noël des enfants Lantriac
Noël des enfants Lantriac samedi 20 décembre 2025.
Noël des enfants
Le Vourzet Lantriac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Noël des enfants, organisé par le comité des fêtes.
15h: diffusion du dessin animé Zootopie 2
17h: goûter et rencontre avec le père Noël.
Gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes.
.
Le Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 10 86
English :
Children’s Christmas, organized by the Comité des fêtes.
3pm: showing of the cartoon Zootopie 2
5pm: snack and meeting with Santa Claus.
Free for children, 5? for adults.
L’événement Noël des enfants Lantriac a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal