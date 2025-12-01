Noël des enfants Lantriac

Le Vourzet Lantriac Haute-Loire

Début : 2025-12-20 15:00:00
2025-12-20

Noël des enfants, organisé par le comité des fêtes.
15h: diffusion du dessin animé Zootopie 2
17h: goûter et rencontre avec le père Noël.
Gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes.
Le Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 10 86 

English :

Children’s Christmas, organized by the Comité des fêtes.
3pm: showing of the cartoon Zootopie 2
5pm: snack and meeting with Santa Claus.
Free for children, 5? for adults.

