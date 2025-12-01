Noël des enfants Mémé raconte Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Noël des enfants Mémé raconte

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Ah ça, Mémé elle en raconte des histoires… Celles de sa copine la voisine, celles de Dame Nature… mais aussi des vertes et des pas mûres… tantôt enjouée, tantôt râleuse, elle a, comme qui dirait, toujours quelque chose à raconter…

.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English :

Oh my, Mémé tells a lot of stories? Stories about her friend the neighbor, stories about Mother Nature? but also stories of the green and the black? sometimes cheerful, sometimes grouchy, she’s always got something to tell, so to speak?

L’événement Noël des enfants Mémé raconte Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc