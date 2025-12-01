Noël des enfants

Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Prenez-en plein les yeux avec le spectacle de Noël organisé par les acrobates amoureux. Après le spectacle partagez un goûter convivial ! Inscriptions jusqu’au 10 décembre.

Prenez-en plein les yeux avec le spectacle de Noël organisé par les acrobates amoureux. Après le spectacle partagez un goûter convivial ! Inscriptions jusqu’au 10 décembre. .

Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 97 11 mairiepers45210@orange.fr

English :

Enjoy the Christmas show put on by acrobats in love. After the show, enjoy a convivial snack! Registration until December 10.

German :

Lassen Sie sich von der Weihnachtsshow der Liebesakrobaten verzaubern. Nach der Vorstellung gibt es einen gemütlichen Snack! Anmeldungen bis zum 10. Dezember.

Italiano :

Godetevi lo spettacolo natalizio messo in scena dagli acrobati innamorati. Dopo lo spettacolo, merenda conviviale! Termine di iscrizione: 10 dicembre.

Espanol :

Disfrute del espectáculo navideño de los acróbatas enamorados. Tras el espectáculo, ¡disfrute de una merienda de convivencia! Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre.

L’événement Noël des enfants Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO