Noël des enfants projection du film Zootopia 2 Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Noël des enfants au Cinéma du Casino Joa de Bagnoles de l’Orne.
Diffusion du film d’animation Zootopia 2 à 14h30
suivi de l’arrivée du Père Noël avec ses friandises.
Tarif 5€
Plus de renseignements sur le programme de cinéma du casino Joa https://www.joa.fr/casinos/bagnoles-de-l-orne/loisirs/cinema .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
