Noël des enfants projection du film Zootopia 2 Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Noël des enfants au Cinéma du Casino Joa de Bagnoles de l’Orne.

Diffusion du film d’animation Zootopia 2 à 14h30

suivi de l’arrivée du Père Noël avec ses friandises.

Tarif 5€

Plus de renseignements sur le programme de cinéma du casino Joa https://www.joa.fr/casinos/bagnoles-de-l-orne/loisirs/cinema .

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

