NOËL DES ENFANTS

Puisserguier Hérault

2025-12-20

L’arbre à musique est un spectacle original mêlant conte, musique et théâtre. Une odyssée au pays de la jungle et du rythme pour les petits aventuriers en herbe !

Conte musical, boom de Noël, arrivée du père Noël, espace restauration, chocolats chauds, crêpes, gâteaux

A partir de 4 ans Entrée gratuite. .

English :

L’arbre à musique is an original show combining storytelling, music and theater. An odyssey into the land of the jungle and rhythm for budding adventurers!

German :

Der Musikbaum ist eine originelle Aufführung, die Märchen, Musik und Theater miteinander verbindet. Eine Odyssee durch das Land des Dschungels und des Rhythmus für kleine angehende Abenteurer!

Italiano :

L’arbre à musique è uno spettacolo originale che unisce narrazione, musica e teatro. Un’odissea nella terra della giungla e del ritmo per avventurieri in erba!

Espanol :

L’arbre à musique es un espectáculo original que combina narración, música y teatro. Una odisea en el país de la selva y del ritmo para aventureros en ciernes

