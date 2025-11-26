NOËL DES ENFANTS Puisserguier
NOËL DES ENFANTS Puisserguier samedi 20 décembre 2025.
NOËL DES ENFANTS
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’arbre à musique est un spectacle original mêlant conte, musique et théâtre. Une odyssée au pays de la jungle et du rythme pour les petits aventuriers en herbe !
Noël des Enfants
Conte musical, boom de Noël, arrivée du père Noël, espace restauration, chocolats chauds, crêpes, gâteaux
A partir de 4 ans Entrée gratuite. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie
English :
L’arbre à musique is an original show combining storytelling, music and theater. An odyssey into the land of the jungle and rhythm for budding adventurers!
German :
Der Musikbaum ist eine originelle Aufführung, die Märchen, Musik und Theater miteinander verbindet. Eine Odyssee durch das Land des Dschungels und des Rhythmus für kleine angehende Abenteurer!
Italiano :
L’arbre à musique è uno spettacolo originale che unisce narrazione, musica e teatro. Un’odissea nella terra della giungla e del ritmo per avventurieri in erba!
Espanol :
L’arbre à musique es un espectáculo original que combina narración, música y teatro. Una odisea en el país de la selva y del ritmo para aventureros en ciernes
L’événement NOËL DES ENFANTS Puisserguier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN