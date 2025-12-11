Noël des enfants Salle des fêtes Sergeac
Noël des enfants Salle des fêtes Sergeac dimanche 14 décembre 2025.
Noël des enfants
Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Un loto, un goûter, la visite du Père Noël, le remise de cadeaux !
Loto et cadeaux réservés aux enfants !
Un loto, un goûter, la visite du Père Noël, le remise de cadeaux !
Loto et cadeaux réservés aux enfants ! .
Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 57 22 11
English : Noël des enfants
A bingo, a tea party, a visit from Santa Claus and gift-giving!
Lotto and gifts reserved for children!
L’événement Noël des enfants Sergeac a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère