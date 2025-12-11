Noël des enfants Salle des fêtes Sergeac

Noël des enfants Salle des fêtes Sergeac dimanche 14 décembre 2025.

Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-12-14
Un loto, un goûter, la visite du Père Noël, le remise de cadeaux !

Loto et cadeaux réservés aux enfants !
Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 57 22 11 

English : Noël des enfants

A bingo, a tea party, a visit from Santa Claus and gift-giving!

Lotto and gifts reserved for children!

L’événement Noël des enfants Sergeac a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère