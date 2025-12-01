Noël des Lamas des plaines Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles Châteauneuf-de-Galaure
Noël des Lamas des plaines Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles Châteauneuf-de-Galaure samedi 20 décembre 2025.
Noël des Lamas des plaines
Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Par duo + collation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Venez vivre une matinée magique en duo parent, grand-parent et enfant. Une expérience conviviale, éducative et solidaire ! On vous attend nombreux pour un Noël éthique et bienveillant !
.
Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com
English :
Come and experience a magical morning together: parent, grandparent and child. A friendly, educational and supportive experience! We look forward to seeing many of you for an ethical and caring Christmas!
L’événement Noël des Lamas des plaines Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche