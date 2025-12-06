Noël des Lutins

Salle des fêtes Montsauche-les-Settons

2025-12-06 10:00:00

2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Noël des lutins à la salle des fêtes de Montsauche. De 10h à 14h bourse de Noël (jeux, jouets, déco, puériculture, marché d’artisanat local spécial adhérents, de 15h à 17h Spectacle Alice et le Père Noël , Chorale des Grands Lacs, Père Noël, cadeaux et goûters. .

Salle des fêtes Le bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52

Noël des Lutins

