Noël des Lutins Salle des fêtes Montsauche-les-Settons

Salle des fêtes Le bourg Montsauche-les-Settons Nièvre
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Noël des lutins à la salle des fêtes de Montsauche. De 10h à 14h bourse de Noël (jeux, jouets, déco, puériculture, marché d’artisanat local spécial adhérents, de 15h à 17h Spectacle Alice et le Père Noël , Chorale des Grands Lacs, Père Noël, cadeaux et goûters. .
Salle des fêtes Le bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52
