Noël des lutins sportifs Salle polyvalente Lauzun

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20
2025-12-20

Afin de bien démarrer les vacances de Noël, le Cyclo club et le Tennis club Lauzunais organisent des jeux sportifs ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. Le matériel sportif sera prêté par les clubs si vous n’en possédez pas. Un goûter sera servi à la mi-temps et l’après-midi se terminera par les boissons de Noël avec les parents. Bulletin d’inscription sur demande. Inscriptions avant le 17 décembre.   .

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 55 26 43 

English : Noël des lutins sportifs

To get the Christmas vacations off to a good start, the Cyclo club and the Tennis club Lauzunais are organizing sports games open to children aged 6 to 12. Sports equipment will be loaned by the clubs if you don’t have your own. A snack will be served at half-time. Registration by December 17.

