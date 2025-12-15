Noël des lutins sportifs Salle polyvalente Lauzun

Noël des lutins sportifs

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Afin de bien démarrer les vacances de Noël, le Cyclo club et le Tennis club Lauzunais organisent des jeux sportifs ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. Le matériel sportif sera prêté par les clubs si vous n’en possédez pas. Un goûter sera servi à la mi-temps. Inscriptions avant le 17 décembre.

Afin de bien démarrer les vacances de Noël, le Cyclo club et le Tennis club Lauzunais organisent des jeux sportifs ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. Le matériel sportif sera prêté par les clubs si vous n’en possédez pas. Un goûter sera servi à la mi-temps et l’après-midi se terminera par les boissons de Noël avec les parents. Bulletin d’inscription sur demande. Inscriptions avant le 17 décembre. .

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 55 26 43

English : Noël des lutins sportifs

To get the Christmas vacations off to a good start, the Cyclo club and the Tennis club Lauzunais are organizing sports games open to children aged 6 to 12. Sports equipment will be loaned by the clubs if you don’t have your own. A snack will be served at half-time. Registration by December 17.

L’événement Noël des lutins sportifs Lauzun a été mis à jour le 2025-12-11 par OT du Pays de Lauzun