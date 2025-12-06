Noël des tontons

Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Noël des Tontons Bikers

Noël des tontons à 10h. repas et buvette sur place. Concert et entrée gratuite. Tombola avec un voyage au Portugal à gagner et pleins d’autres lots. Bijous, tatoo, broderie, parfum, peinture, accessoires, modes. .

Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62

English :

Tontons Bikers Christmas

German :

Weihnachten der Tontons Bikers

Italiano :

Natale dei motociclisti di Tontons

Espanol :

Tontons Bikers Navidad

L’événement Noël des tontons Sainte-Geneviève-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-07 par OT GATINAIS SUD