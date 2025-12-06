Noël des tontons Sainte-Geneviève-des-Bois
Noël des tontons Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 6 décembre 2025.
Noël des tontons
Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Noël des Tontons Bikers
Noël des tontons à 10h. repas et buvette sur place. Concert et entrée gratuite. Tombola avec un voyage au Portugal à gagner et pleins d’autres lots. Bijous, tatoo, broderie, parfum, peinture, accessoires, modes. .
Route de la Distillerie Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
English :
Tontons Bikers Christmas
German :
Weihnachten der Tontons Bikers
Italiano :
Natale dei motociclisti di Tontons
Espanol :
Tontons Bikers Navidad
