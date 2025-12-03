Noël du Centre social Favo et les rimes magiques Figeac
Noël du Centre social Favo et les rimes magiques Figeac mercredi 3 décembre 2025.
Noël du Centre social Favo et les rimes magiques
Espace Mitterrand Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-03
Cette année, le CIAS Grand-Figeac met les livres et la musique à l’honneur pour célébrer Noël ! Venez découvrir le spectacle Favo et les rimes magiques !
Accompagné d’une pléiade d’artistes, Favo vous proposera une lecture géante et vous contera des histoires en chansons, le tout en présence du Père Noël en personne !
Espace Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01
English :
This year, CIAS Grand-Figeac is celebrating Christmas with books and music! Come and discover the Favo et les rimes magiques show!
Accompanied by a host of artists, Favo will offer you a giant reading and tell you stories in song, all in the presence of Santa Claus himself!
