Noël du Cœur Plaine

2 chemin de la roche Plaine Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:30:00

fin : 2025-12-24 23:00:00

2025-12-24

Le 24 décembre vivons ensemble un Noël différent, grâce à la bienveillance des uns et des autres et invitons voisins, voisines et familles qui pourraient se retrouver seuls le soir de Noël.

Soirée festive et conviviale avec repas, musique, message de Noël et animations pour les enfants.

Transport possible sur demande au numéro de téléphone de réservation. .

2 chemin de la roche Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 40 15 92

