Informations pratiques

Urmatt

Noël du Cœur

Rue des loisirs Urmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 18:30:00

fin : 2026-12-24 23:00:00

Date(s) :

2026-12-24

Le 24 décembre vivons ensemble un Noël différent, grâce à la bienveillance des uns et des autres et invitons voisins, voisines et familles qui pourraient se retrouver seuls le soir de Noël.

Soirée festive et conviviale avec repas, musique, message de Noël et animations pour les enfants.

Transport possible sur demande au numéro de téléphone de réservation. .

Rue des loisirs Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 40 15 98 association@sportetfoi-valleedelabruche.fr

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English :

L’événement Noël du Cœur Urmatt a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche