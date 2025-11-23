Noël du Quartier La Touche – Cap sur les années 50 Maison de Quartier La Touche Rennes
Spectacles · Contes · Animations · Exposition · Visite du Père Noël
Chers voisins et voisines,
Je m’appelle Jacques et j’habite tout près, dans le quartier.
Je voulais vous dire que le mercredi 17 décembre,
on va fêter Noël à La Touche et ça va être très chouette !
C’est gratuit pour tout le monde !
Je vous glisse le programme juste après,
il faut que vous pensiez à vous inscrire
sur les contes et le spectacle, c’est important.
Vous pouvez venir avec vos frères, vos sœurs, vos parents,
vos copains, vos copines… tout le monde est bienvenu !
On va passer un Noël rigolo,
J’espère vraiment que vous pourrez venir !
Votre petit voisin,
Jacques
PS : Le Père-Noël viendra nous rendre visite,
je suis trop content !
10:00 : Contes et chansons de Noël par la Bibliothèque Bourg-L’Evesque
Gratuit – [Sur inscription](www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/contes-et-chansons-de-noel-noel-du-quartier-la-touche-cap-sur-les-annees-50) – Maison de Quartier La Touche
17:00 : Spectacle de Magie : « 21 rue des Magiciens » par Yohann Gauthier, Magic and You
Gratuit – [Sur inscription](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/spectacle-de-magie-noel-du-quartier-la-touche-cap-sur-les-annees-50) – Maison de Quartier La Touche
18:00 : Arrivée du Père Noël ; Photo avec le Père Noël & petites gourmandises
Gratuit – Sans inscription – Place Simone de Beauvoir
https://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512