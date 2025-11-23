Noël du Quartier La Touche – Cap sur les années 50 Maison de Quartier La Touche Rennes Mercredi 17 décembre, 10h00, 17h00 Ille-et-Vilaine

Spectacles · Contes · Animations · Exposition · Visite du Père Noël

Chers voisins et voisines,

Je m’appelle Jacques et j’habite tout près, dans le quartier.

Je voulais vous dire que le mercredi 17 décembre,

on va fêter Noël à La Touche et ça va être très chouette !

C’est gratuit pour tout le monde !

Je vous glisse le programme juste après,

il faut que vous pensiez à vous inscrire

sur les contes et le spectacle, c’est important.

Vous pouvez venir avec vos frères, vos sœurs, vos parents,

vos copains, vos copines… tout le monde est bienvenu !

On va passer un Noël rigolo,

J’espère vraiment que vous pourrez venir !

Votre petit voisin,

Jacques

PS : Le Père-Noël viendra nous rendre visite,

je suis trop content !

____

10:00 : Contes et chansons de Noël par la Bibliothèque Bourg-L’Evesque

Gratuit – [Sur inscription](www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/contes-et-chansons-de-noel-noel-du-quartier-la-touche-cap-sur-les-annees-50) – Maison de Quartier La Touche

17:00 : Spectacle de Magie : « 21 rue des Magiciens » par Yohann Gauthier, Magic and You

Gratuit – [Sur inscription](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche/evenements/spectacle-de-magie-noel-du-quartier-la-touche-cap-sur-les-annees-50) – Maison de Quartier La Touche

18:00 : Arrivée du Père Noël ; Photo avec le Père Noël & petites gourmandises

Gratuit – Sans inscription – Place Simone de Beauvoir

https://www.mqlt.fr contact@mqlt.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-touche

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@mqlt.fr 0299544512