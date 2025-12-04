NOËL DU RÉSERVOIR Montpellier

NOËL DU RÉSERVOIR

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Au programme du Noël du Réservoir le 20 décembre

À partir de 19h

Concert de Moya

Jazz et chansons de Noël

Repas & réservation

À partir de 20h, uniquement sur réservation

lereservoirmtp@gmail.com

Repas

Raclette de Noël partagée à volonté

1 boisson

Tarif 29 €

Suivi d’un Secret Santa .

English :

The Reservoir Christmas program on December 20

Starting at 7 pm:

Concert by Moya

Jazz and Christmas songs

