NOËL DU RÉSERVOIR Montpellier

NOËL DU RÉSERVOIR Montpellier samedi 20 décembre 2025.

NOËL DU RÉSERVOIR

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault

Au programme du Noël du Réservoir le 20 décembre

À partir de 19h

Concert de Moya
Jazz et chansons de Noël
Repas & réservation

À partir de 20h, uniquement sur réservation
lereservoirmtp@gmail.com

Repas
Raclette de Noël partagée à volonté
1 boisson

Tarif 29 €
Suivi d’un Secret Santa   .

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 84 38 10  lereservoirmtp@gmail.com

English :

The Reservoir Christmas program on December 20

Starting at 7 pm:

Concert by Moya
Jazz and Christmas songs

