NOËL DU RÉSERVOIR Montpellier

Au programme du Noël du Réservoir le 20 décembre
À partir de 19h
Concert de Moya
Jazz et chansons de Noël
Repas & réservation
À partir de 20h, uniquement sur réservation
lereservoirmtp@gmail.com
Repas
Raclette de Noël partagée à volonté
1 boisson
Tarif 29 €
Suivi d’un Secret Santa .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 84 38 10 lereservoirmtp@gmail.com
English :
The Reservoir Christmas program on December 20
Starting at 7 pm:
Concert by Moya
Jazz and Christmas songs
