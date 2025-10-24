Noël du RPE Saint-Just-Malmont
Noël du RPE Saint-Just-Malmont mercredi 10 décembre 2025.
Noël du RPE
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le RPE fête Noël avec Géraldine Maurin Poules à poches contes et marionnettes.
Plus d’informations à venir.
.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes rpe@loire-semene.fr
English :
RPE celebrates Christmas with Géraldine Maurin Poules à poches tales and puppets.
More information to come.
German :
Die RPE feiert Weihnachten mit Géraldine Maurin Poules à poches Märchen und Marionetten.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
La RPE festeggia il Natale con le storie e le marionette di Géraldine Maurin Poules à poches .
Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
El RPE celebra la Navidad con los cuentos y marionetas de Géraldine Maurin Poules à poches .
Más información próximamente.
L’événement Noël du RPE Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Loire Semène