Noël du RPE Saint-Just-Malmont

Noël du RPE Saint-Just-Malmont mercredi 10 décembre 2025.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-12-10
2025-12-10

Le RPE fête Noël avec Géraldine Maurin Poules à poches contes et marionnettes.
Plus d’informations à venir.
Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   rpe@loire-semene.fr

English :

RPE celebrates Christmas with Géraldine Maurin Poules à poches tales and puppets.
More information to come.

German :

Die RPE feiert Weihnachten mit Géraldine Maurin Poules à poches Märchen und Marionetten.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

La RPE festeggia il Natale con le storie e le marionette di Géraldine Maurin Poules à poches .
Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

El RPE celebra la Navidad con los cuentos y marionetas de Géraldine Maurin Poules à poches .
Más información próximamente.

