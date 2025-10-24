Noël du RPE Saint-Just-Malmont

Noël du RPE

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Le RPE fête Noël avec Géraldine Maurin Poules à poches contes et marionnettes.

Plus d’informations à venir.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes rpe@loire-semene.fr

English :

RPE celebrates Christmas with Géraldine Maurin Poules à poches tales and puppets.

More information to come.

German :

Die RPE feiert Weihnachten mit Géraldine Maurin Poules à poches Märchen und Marionetten.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

La RPE festeggia il Natale con le storie e le marionette di Géraldine Maurin Poules à poches .

Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

El RPE celebra la Navidad con los cuentos y marionetas de Géraldine Maurin Poules à poches .

Más información próximamente.

