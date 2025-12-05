Noël durable Café customisation Haguenau
Noël durable Café customisation
Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05
Venez apprendre à customiser ou réparer vos vêtements autour d’un café !
Jihen-Alice de Autour du Tissu sera à vos cotés pour apprendre les bases. Vous pouvez apporter un vêtement ou en acheter un sur place.
English :
Come and learn how to customize or repair your clothes over a cup of coffee!
L’événement Noël durable Café customisation Haguenau a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau