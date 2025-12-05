Noël durable Café customisation

Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

Venez apprendre à customiser ou réparer vos vêtements autour d’un café !

Jihen-Alice de Autour du Tissu sera à vos cotés pour apprendre les bases. Vous pouvez apporter un vêtement ou en acheter un sur place.

Accès sur inscription, 10 places disponibles. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 07 87 40

Come and learn how to customize or repair your clothes over a cup of coffee!

