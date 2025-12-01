Noël en Alsace Contes et chants populaires

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Evènement proposé par la Basilique de Thierenbach.

Evènement proposé par la Basilique de Thierenbach. .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr

English :

Event organized by the Basilique de Thierenbach.

German :

Veranstaltung, die von der Basilika von Thierenbach angeboten wird.

Italiano :

Evento organizzato dalla Basilica di Thierenbach.

Espanol :

Acto organizado por la Basílica de Thierenbach.

L’événement Noël en Alsace Contes et chants populaires Jungholtz a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller