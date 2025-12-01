Noël en Alsace Contes et chants populaires Jungholtz
Noël en Alsace Contes et chants populaires Jungholtz vendredi 26 décembre 2025.
Jungholtz Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-26 15:00:00
2025-12-26
Evènement proposé par la Basilique de Thierenbach.
Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66 pelerinage.thierenbach@wanadoo.fr
English :
Event organized by the Basilique de Thierenbach.
German :
Veranstaltung, die von der Basilika von Thierenbach angeboten wird.
Italiano :
Evento organizzato dalla Basilica di Thierenbach.
Espanol :
Acto organizado por la Basílica de Thierenbach.
