Noël en Art Saverne

Noël en Art Saverne samedi 6 décembre 2025.

Noël en Art

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Pour la 7e année consécutive, Les Insolites Originales de Saverne organisent un marché de Noël où art et artisanat se côtoient.

Cet événement désormais incontournable sera l’occasion de découvrir des idées de cadeaux personnalisés et uniques peintures, sculptures, bougies, décorations, articles de mode, cuir, textile, bijoux … .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 57 84 28 lesinsolitesoriginales@gmail.com

L’événement Noël en Art Saverne a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région