Noël en Berry Bourges

Noël en Berry

16 Rue Hippolyte Boyer Bourges Cher

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

L’association le Tourne-Livres propose des après-midi contes et lectures enchantées proposées par Le Tourne-Contes.

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits où chaque page murmure la douceur de l’hiver et où chaque histoire s’illumine comme une guirlande scintillante.

Au fil des mots, la magie de Noël se tisse des forêts enneigées où résonnent des pas mystérieux, des villages éclairés par mille lanternes, et des personnages merveilleux qui n’apparaissent qu’à cette période de l’année.

Ouvrez grand votre cœur… car ici, les contes prennent vie, et l’enchantement n’attend que vous. .

English :

The Tourne-Livres association offers afternoons of storytelling and enchanted readings by Le Tourne-Contes.

