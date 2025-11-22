Noël en brocante Sirod

Noël en brocante

Divers exposants

• Gayaé, bijoux de la terre et créations Made in Jura en pierres naturelles.

• Les Ateliers de Chris.ti.ane, création d’objets à thèmes et personnalisés.

• L’Atelier du Fauteuil, tapissière décoratrice et abat-joursite.

• Botabota, création de compositions végétales à thème et personnalisées.

Découverte également des nouveautés de la brocante des Commères.

Buvette et restauration par l’Amicale des Pompiers de Sirod, la Baraque à Biloute et le restaurant l’Annexe.

Animation musicale. .

3 rue des Commères Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 14 95

