Noël en brocante Sirod

Noël en brocante
3 rue des Commères Sirod Jura
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Divers exposants
• Gayaé, bijoux de la terre et créations Made in Jura en pierres naturelles.
• Les Ateliers de Chris.ti.ane, création d’objets à thèmes et personnalisés.
• L’Atelier du Fauteuil, tapissière décoratrice et abat-joursite.
• Botabota, création de compositions végétales à thème et personnalisées.
Découverte également des nouveautés de la brocante des Commères.
Buvette et restauration par l’Amicale des Pompiers de Sirod, la Baraque à Biloute et le restaurant l’Annexe.
Animation musicale. .
3 rue des Commères Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 85 14 95
