Noël en Brulhois Layrac
Noël en Brulhois Layrac samedi 6 décembre 2025.
Noël en Brulhois
140 route des vignerons du brulhois Layrac Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Les Vignerons du Brulhois à Layrac vous invitent à leur mini marché de Noël !
Rendez-vous samedi 6 décembre de 9h à 13h au Cellier du Brulhois à Layrac pour découvrir un marché de producteurs pains, fromages, fruits et légumes de saison, ainsi que les vins du domaine.
Au programme dégustations gratuites, promotions spéciales et un atelier ludique accord Pain–Fromage–Vins du Brulhois.
Un moment gourmand et convivial à partager ! .
140 route des vignerons du brulhois Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 01 65 goulens@vigneronsdubrulhois.com
English : Noël en Brulhois
The Vignerons du Brulhois in Layrac invite you to their mini Christmas market!
On the program: farmers’ market, free tastings, special promotions and a fun workshop to match bread, cheese and Brulhois wine.
