Noël en Cadeau Artisanal Galerie des Métiers Limoges

Galerie des Métiers 12 Avenue Garibaldi Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-26

2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06

La galerie des métiers accueille l’évènement Noël en cadeau artisanal , près de 40 artisans vous présentent leurs savoir-faire et proposent leurs productions à la vente. Des produits artisanaux uniques et originaux. Métiers de bouche, textiles, porcelaine, émail, bijoux et accessoires de mode, métiers d’art, etc… .

Galerie des Métiers 12 Avenue Garibaldi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 27 22

