Noël en Cantates Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Noël en Cantates

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Un évenement organisé par le Lions Club Marseille Résonance.

Le Lions Club Marseille Résonance et Café Zimmermann vous convient à un florilège de musique festive et imagée pour célébrer l’espoir et la joie et entrer dans la période de Noël !





C’est avec la voix chaleureuse de la soprano Núria Rial que Café Zimmermann illuminera la fin d’année, dans un programme de Cantates de Noël de Johann Sebastian Bach et Georg Philipp Telemann spécialement composées pour Noël. .

English :

An event organized by the Lions Club Marseille Résonance.

German :

Eine Veranstaltung, die vom Lions Club Marseille Résonance organisiert wurde.

Italiano :

Un evento organizzato dal Lions Club Marseille Résonance.

Espanol :

Evento organizado por el Lions Club Marseille Résonance.

