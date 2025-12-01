NOËL EN CAVE CAPDEPON

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Retrouvez nous pour la deuxième édition de Noël en Cave, le vendredi 19 décembre à partir de 18h30.

Une soirée pour toute la famille avant les fêtes !

Au programme

Bulles et vins

Huitres, sèche et fromage, sandwichs à la raclette, etc…

19h La Chorale the Aude shantymen démarrera la soirée tranquillement.

20h DJ Randy pour vous réchauffer.

Évènement couvert (Hangar et tentes)

Pas de réservation.

Parking gratuit.

À vos agendas, et partagez l’invitation ! Nous vous attendons avec impatience.

.

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 6 73 43 86 36

English :

Join us for the second edition of Noël en Cave, on Friday December 19 from 6.30pm.

An evening for the whole family before the festive season!

On the program:

Bubbles and wines

Oysters, dry and cheese, raclette sandwiches, etc?

7pm: The Aude Shantymen Choir kicks off the evening in style.

8pm: DJ Randy to warm you up.

Covered event (Hangar and tents)

No reservation required.

Free parking.

Mark your calendars, and share the invitation! We look forward to seeing you there.

L’événement NOËL EN CAVE CAPDEPON Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2025-12-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin