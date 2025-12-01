Noel en chanson Masevaux-Niederbruck
Noel en chanson Masevaux-Niederbruck vendredi 12 décembre 2025.
Noel en chanson
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Vendredi 2025-12-12 18:30:00
Début : Vendredi 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Laissez-vous emporter par la chorale des enfants de Lauw et de Sentheim pour une tendre parenthèse musicale au cœur du marché de Noël.
Place Clemenceau Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
Let yourself be carried away by the Lauw and Sentheim children’s choir for a tender musical interlude at the heart of the Christmas market.
German :
Lassen Sie sich vom Kinderchor aus Lauw und Sentheim zu einer zärtlichen musikalischen Auszeit im Herzen des Weihnachtsmarktes entführen.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dal coro dei bambini di Lauw e Sentheim per un tenero intermezzo musicale nel cuore del mercatino di Natale.
Espanol :
Déjese llevar por el coro infantil de Lauw y Sentheim para disfrutar de un tierno interludio musical en el corazón del mercado navideño.
L’événement Noel en chanson Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach