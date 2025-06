Noël en Choeur Munster 13 décembre 2025 15:30

Haut-Rhin

Noël en Choeur Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Vivez l’expérience de Noël en Alsace en venant chanter en chœur les traditionnels chants populaires de Noël en vous laissant porter par l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster. A vos voix !

Entrez en communion avec l’Esprit de Noël ! Vivez l’expérience de Noël en Alsace en venant chanter en chœur les traditionnels chants populaires de Noël en vous laissant porter par l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster. A vos voix !

Un merveilleux concert proposé par l’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster avec Denis Monhardt à l’orgue.

Entrée gratuite Plateau. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 11 20 contact@emdv.fr

English :

Live the Christmas experience in Alsace by coming to sing the traditional Christmas carols in a choir and let yourself be carried away by the Music School of the Valley of Munster. To your voices!

German :

Erleben Sie Weihnachten im Elsass und singen Sie gemeinsam mit der Ecole de Musique de la Vallée de Munster die traditionellen Volkslieder der Weihnachtszeit im Chor. Auf Ihre Stimmen!

Italiano :

Vivete il Natale in Alsazia venendo a cantare i tradizionali canti natalizi con la Munster Valley Music School. Nelle vostre voci!

Espanol :

Viva la Navidad en Alsacia cantando villancicos tradicionales con la Escuela de Música del Valle de Munster. ¡En sus voces!

L’événement Noël en Choeur Munster a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster