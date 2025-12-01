Noël en contes Salle polyvalente Les Villettes

Noël en contes

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 22:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Noël en contes avec 6 spectacles de contes. Réservation conseillée 07 70 26 19 69. Possibilité de buvette et goûter sur place.

Repas à 21h sur réservation jusqu’au 23 décembre Soupe + fromage + dessert + vin ou sirop. Organisé par Konsl’diz.

.

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69

English :

Christmas storytelling with 6 shows. Reservations recommended: 07 70 26 19 69. Refreshments and snacks available.

Meal at 9pm, reservation required until December 23: Soup + cheese + dessert + wine or syrup. Organized by Konsl’diz.

L’événement Noël en contes Les Villettes a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron