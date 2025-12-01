Noël en cristal de Murano à Blangy-sur-Bresle

23 Route d’EU Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-16 09:00:00

fin : 2025-12-30 18:00:00

Date(s) :

2025-12-16

L’atelier Verre d’art de la Bresle vous accueille du 16 décembre au 30 décembre

Démonstrations de soufflage en technique de Murano tous les jours* de 10h à 17h

Exposition vente ouverte de 9h à 18h tous les jours*

*sauf le 25 décembre

Venez découvrir Gino, Maître verrier, intronisé Maestro en 2010 à la technique Murano, mondialement connue. Fort de son expérience qu’il transmet à Ambre Blanchart.

Entrée libre et gratuite

Adresse 23 Route d’EU 76340 Blangy-sur-Bresle

Infos 02 35 93 57 01 06 80 75 23 51 .

23 Route d’EU Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 75 23 51

English : Noël en cristal de Murano à Blangy-sur-Bresle

L’événement Noël en cristal de Murano à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Aumale Blangy