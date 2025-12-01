Noël en cristal de Murano à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle
Noël en cristal de Murano à Blangy-sur-Bresle
23 Route d'EU Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
L’atelier Verre d’art de la Bresle vous accueille du 16 décembre au 30 décembre
Démonstrations de soufflage en technique de Murano tous les jours* de 10h à 17h
Exposition vente ouverte de 9h à 18h tous les jours*
*sauf le 25 décembre
Venez découvrir Gino, Maître verrier, intronisé Maestro en 2010 à la technique Murano, mondialement connue. Fort de son expérience qu’il transmet à Ambre Blanchart.
Entrée libre et gratuite
Adresse 23 Route d’EU 76340 Blangy-sur-Bresle
Infos 02 35 93 57 01 06 80 75 23 51 .
23 Route d’EU Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 75 23 51
