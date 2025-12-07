Noël en douelles Hôtel L’Yeuse Châteaubernard

Noël en douelles

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez découvrir les artisans du marché de Noël et profiter de ce moment pour (re)découvrir l’Yeuse, un lieu magique !

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60

English :

Come and discover the artisans at the Christmas market, and take the opportunity to (re)discover L’Yeuse, a magical place!

German :

Entdecken Sie die Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt und nutzen Sie die Zeit, um die Yeuse (wieder) zu entdecken ein magischer Ort!

Italiano :

Venite a scoprire gli artigiani del mercatino di Natale e cogliete l’occasione per (ri)scoprire L’Yeuse, un luogo magico!

Espanol :

Venga a descubrir a los artesanos del mercado navideño y aproveche para (re)descubrir L’Yeuse, ¡un lugar mágico!

L’événement Noël en douelles Châteaubernard a été mis à jour le 2025-11-07 par Destination Cognac