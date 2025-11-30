Noël en famille Aix-en-Provence

Du 30/11 au 24/12/2025 tous les jours. Place François Villon Cours Mirabeau Places comtales Les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-30

fin : 2025-12-24

2025-11-30

Cette année encore, nous avons préparé un programme d’animations festives spécialement pensé pour petits et grands, afin de célébrer ensemble l’esprit de Noël. Alors, préparez-vous à vivre un moment féerique rempli de surprises, de bonne humeur…

Retrouvez les lieux et les détails des jours et horaires en téléchargeant notre programme..



Les animations



● Plantons le blé pour la Sainte-Barbe A côté de la scène cours Mirabeau

Le 30 novembre, de 14h à 17h Animation musicale de chansons et danses provençales. Chaque enfant repartira avec sa plantation de blé.



● Les Grands Jeux en Bois Places comtales

Du 3 au 21 décembre, tous les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h Venez découvrir le jeu sous toutes ses formes jeux d’éveil, jeux de société, jeux en bois géants…



● Fabrication de lampions Places comtales

Le 13 décembre de 14h à 17h Les créations sont utilisées pour embellir les rues lors du défilé de La Pegoulado Fête des lumières (à partir de 17h30).



● Décoration de boule de Noël Places comtales

Les 3, 10 et 17 décembre de 13h30 à 17h30 Un atelier créatif ouvert à tous, petits et grands, pour donner libre cours à son imagination avec des matériaux de récupération (papier, tissu, plastique…).



● Atelier cadeaux de Noël Places comtales

Le 13 décembre de 13h30 à 17h30 Initiez-vous au furoshiki, l’art d’emballer vos cadeaux en tissu, et découvrez des idées originales à réaliser vous-même fiole à chocolat chaud, marque-page, cuillère en chocolat à déguster, sel de bain, support de câbles de téléphone, pot à cookies avec ingrédients, pot de pain d’épices ou mélanges d’épices pour vin chaud, colombe d’argile à parfumer, gommage à lèvre … Démonstrations et fiches pratiques à emporter pour créer des présents uniques et personnalisés.



Les concerts



●Little Christmas Band Père Noël Jazzy En déambulation

Les 5, 10, 12, 17, 19 et 24 décembre entre 15h et 18h Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, un orchestre de chants de Noël déambulatoire et acoustique. Le Père Noël se prêtera volontiers à poser pour des photos avec les enfants et les parents, un vrai moment de partage en famille. Le Père Noël, la Mère Noël et leur lutin assistant ne sont pas des êtres surnaturels mais les vrais personnages de l’histoire. Ils sont musiciens, chanteurs, jouent de la trompette, du saxophone, du banjo et du sousaphone. Le petit papa Noël n’est pas si petit, il a de la vraie barbe blanche et cheveux blancs aussi des petites lunettes rondes et un gros ventre (il ne fait pas assez d’exercice le reste de l’année).



Spectacles



● Les Ombres Blanches Dans Les Allées, en déambulation

Le 13 décembre à 15h30, 17h et 18h30 Deux personnages lumineux, hauts perchés, graciles et éphémères, sensibles et doux comme des caresses du vent, déambulent parmi nous, libérant des brassées de rêves et d’éclats de rires.



● Petite Fleur Dans Les Allées, en déambulation

Le 20 décembre à 15h30, 16h30 et 18h Petite Fleur, marionnette géante, déambule au milieu de fleurs colorées en compagnie d’une famille de lapins blancs géants lumineux et nous emmène pour une balade joyeuse avec, au bout du parcours, un spectacle final acrobatique tout en finesse et en poésie.



● Fiers à cheval Dans Les Allées, en déambulation

Le 21 décembre à 15h30, 17h et 18h30 Quand l’univers bascule dans le merveilleux d’imposants chevaux ivoires, légers et flamboyants offrent des tableaux chorégraphiés. Une valse, un tango, un orage, un manège, une joute… Ces êtres hors du commun nous emportent dans une cavalcade magique, étincelante et musicale.



● Féeries little queen Dans les rues d’Aix, en déambulation

Le 22 décembre de 14h30 à 18h Laissez-vous emporter par les voix féériques de trois artistes chanteurs, à bord d’un vélo triporteur lumineux dans les rues d’Aix-en-Provence. Chants de Noël, gospel et classiques Disney plongent petits et grands dans un univers magique… avec Mickey et Minnie en invités d’honneur !



● Guignol et le Père Noël Places comtales

Le 22 décembre à 14h30 et 16h Spectacle de véritable Guignol lyonnais présenté dans la tradition.

Durée 1h. .

Place François Villon Cours Mirabeau Places comtales Les Allées Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Once again this year, we’ve put together a program of festive events specially designed for young and old, to celebrate the spirit of Christmas together. So get ready for a magical time filled with surprises and good cheer?

German :

Auch dieses Jahr haben wir wieder ein festliches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein zusammengestellt, um gemeinsam den Geist der Weihnacht zu feiern. Bereiten Sie sich auf eine märchenhafte Zeit voller Überraschungen und guter Laune vor!

Italiano :

Anche quest’anno abbiamo messo a punto un programma di eventi festivi pensati appositamente per grandi e piccini, per celebrare insieme lo spirito del Natale. Preparatevi quindi a vivere un momento magico, pieno di sorprese e di buonumore

Espanol :

Un año más, hemos preparado un programa de actos festivos especialmente diseñados para que grandes y pequeños celebren juntos el espíritu de la Navidad. Prepárese para vivir una época mágica llena de sorpresas y alegría..

L’événement Noël en famille Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence