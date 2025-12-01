Noël en fête à Châteaubourg Châteaubourg
dimanche 14 décembre 2025
Parc Bel-Air Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Le dimanche 14 décembre de 11h à 17h les commerçants de Châteaubourg vous convient à un moment de fête et de convivialité ! 20 stands de créateurs locaux, tyrolienne au-dessus de la Vilaine, spectacle, jongleur de bulles, tartiflette géante et vin chaud… et autres surprises.
Place Bel air, 35 220 Châteaubourg.
Gratuit.
Restauration sur place.
Retrouvez le programme détaillé en photo. .
Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
